Победителями фестиваля "Формула Студент" в Москве стали команды из Белгорода и Тольятти

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Студенческие команды из Белгорода и Тольятти стали победителями прошедшего в Москве фестиваля "Формула студент". Церемония награждения состоялась в столичном Парке Горького на Пушкинской набережной, передает корреспондент ТАСС.

Пятый по счету фестиваль "Формула Студент" проходил 21-23 сентября при поддержке правительства Москвы, в нем приняли участие 17 команд из десяти регионов РФ. Центральным событием стали соревнования гоночных болидов, созданных руками студентов лучших вузов России. Помимо абсолютных победителей в глассах "Баха" и "Формула студент" - команд "СБР Баха рейсинг" (Белгородский гостехуниверситет) и "Тольятти рейсинг тим" (Тольяттинский госуниверситет), награды в разных номинациях получили команды МАДИ (вуз выставил три команды), Сибирского федерального университета, РУДН, МГТУ им. Баумана, Брянского гостехуниверситета. В церемонии награждения приняли участие пилоты "Формулы-1" Виталий Петров и Сергей Сироткин, а также Алексей Фурсин, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Я уверен, что те решения, которые находили ребята, студенческие команды при формировании своих болидов, эта командная работа, построенные своими руками машины дадут возможность развивать себя и как команды, и как специалистов-инженеров. Потому что это общеизвестный факт, когда в массовое производство, в автопром приходят инженерные решения, технологические решения после того, как они появляются на спортивных автомобилях в рамках проведения "Формулы", - сказал Фурсин журналистам после церемонии награждения.

Он выразил надежду, что представители российского автопрома обратят внимание на талантливых студентов, ставших победителями фестиваля. "Я надеюсь, что наши автопромщики в первую очередь будут смотреть на этих ребят, на эти команды, которые в дальнейшем могут привлекаться в качестве ведущих инженеров наших московских, и не только московских, но и российских автопромышленных предприятий", - сказал глава департамента.