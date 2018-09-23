В ЕС выразили соболезнования в связи с терактом в Иране

ТАСС, 23 сентября. Официальный представитель Европейской службы внешних связей выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшем на военном параде в иранском городе Ахваз. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте службы в воскресенье.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу Ирана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.