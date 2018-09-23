Лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение" назовут в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 24 сентября. /ТАСС/. Имена лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение" будут объявлены в понедельник в Стокгольме. Каждый год она присуждается тем лицам и организациям, которые борются за сохранение и возрождение культурных ценностей, вносят вклад в урегулирование кризисных ситуаций. Эта награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.

На сегодняшний день лауреатами уже стали 170 человек и организаций из 69 стран мира. В 1992 году эту премию получила бывший народный депутат СССР, эксперт по проблемам ядерной безопасности Алла Ярошинская, в 1996 году - Комитет солдатских матерей России, в 2016 году - российская правозащитница Светлана Ганнушкина.

Денежная составляющая премии - 3 млн крон (€288 тыс.). В этом году в списке номинированных 107 человек и организаций из 50 стран.

История создания премии

Награда была учреждена в 1980 году по инициативе Якоба фон Укскюлля, писателя, ученого и известного эксперта в области филателии, с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем современности.

Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, одно из положений которой - ответственность каждого человека за свои действия и обязанность брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.

Премия Укскюлля не имеет определенных категорий. За годы своего существования она присуждалась за достижения в различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, правах человека, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Она финансируется из фонда, для создания которого Якоб фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. В настоящее время фонд пополняется за счет добровольных пожертвований от частных лиц и международных организаций.

Решение о награждении принимает авторитетное международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу.

Лауреаты последних лет

В 2014 году почетная премия "За целесообразное жизнеобеспечение" была присуждена бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену за то, что он "с большим мужеством и умением раскрыл государственную слежку в ранее неизвестных размерах, которая имела место вне демократического контроля и в противоречии с основополагающими правами граждан".

В 2016 году российская правозащитница Светлана Ганнушкина была удостоена награды "за многолетнюю приверженность делу защиты прав человека и справедливому отношению к беженцам и вынужденным переселенцам, а также толерантности среди различных этнических групп".

В 2017 году лауреатами стали журналист из Азербайджана Хадиджа Измаилова -"за мужество и упорство в раскрытии коррупции на высшем правительственном уровне посредством выдающихся журналистских расследований во имя гласности и ответственности", - а также 3 юриста. Колин Гонсалвес (Индия) получил награду "за неустанное и инновационное использование публичного права на протяжении 3 десятилетий с целью защиты основополагающих прав человека наиболее маргинализованных и беззащитных граждан Индии". Етнеберш Нигусси (Эфиопия) была выбрана жюри "за ее вдохновляющую работу по продвижению прав и инклюзивности людей с инвалидностью, позволяющих им полностью реализовать свой потенциал, и за изменения в общественном сознании".

Американец Роберт Билот был назван почетным лауреатом премии "за раскрытие многолетней истории химического загрязнения, победу в длительном процессе по защите прав его жертв и установление прецедента эффективного регулирования (выбросов) вредных веществ".