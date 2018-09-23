Reuters: в США поместили под стражу главу фирмы, продающей чертежи оружия для 3D-печати

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Основатель и глава компании Defense Distributed, продающей чертежи для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров, задержан и помещен в США под стражу в связи с обвинениями в совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Правоохранительные органы Техаса инициировали расследование в отношении 30-летнего Коди Уилсона после того, как 16-летняя девушка обратилась в полицию, утверждая, что он заплатил ей $500 за интимную связь. По словам девушки, она познакомилась с Уилсоном в интернете. Он якобы отсылал ей свои интимные фото, после чего предложил встретиться в гостинице в Остине, где и склонил к близости.

Уилсон вскоре после начала расследования улетел в Тайвань. Правоохранительные органы США получили ордер на его арест, но к тому моменту он уже покинул страну. Однако, как сообщает Reuters, власти Тайваня, который является частью КНР, но управляется собственной администрацией, задержали Уилсона после того, как США аннулировали его паспорт. После этого американец был депортирован на родину.

Как отмечается, Уилсон помещен в тюрьму в Хьюстоне по обвинениям в совершении насильственных действий над несовершеннолетней и выплате ей денежных средств в обмен на интимные услуги. Дата проведения суда над ним пока не назначена.

Уилсон стал известен после того, как в июне этого года власти США разрешили основанной им фирме Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя пять лет после того, как предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Бараком Обамой запретила фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Спустя три года администрация президента Дональда Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила ей разместить чертежи в интернете. Уилсон планировал сделать это к 1 августа, однако суд в Сиэтле (штат Вашингтон) менее чем за сутки до этой даты приостановил действие распоряжения властей. Уилсон, однако, после этого начал продавать чертежи и доставлять их покупателям по электронной почте или же с помощью флэш-носителей. По его словам, запрет суда касается лишь размещения схем в интернете, поэтому, распространяя их другими способами, он не нарушает закон.