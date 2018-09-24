СМИ: еще одна женщина обвинила кандидата в Верховный суд США Кавано в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Еще одна женщина обвинила кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано в домогательствах, которые якобы имели место более 30 лет назад. Об этом сообщил журнал The New Yorker.

По его данным, несколько демократов в Сенате приступили к разбирательству в связи с обвинениями, с которыми выступила Дебора Рамирес. По словам 53-летней женщины, она училась в одно время вместе с Кавано в Йельском университете в 1980-х годах. Как утверждает Рамирес, Кавано в ходе одной из вечеринок, проходивших в общежитии учебного заведения, якобы приставал к ней и совершал другие действия неподобающего характера.

Как заявила Рамирес журналу, она считает, что ФБР должно провести расследование в связи с данным инцидентом. Кавано в свою очередь отверг обвинения в свой адрес. "Это якобы имевшее место событие 35-летней давности просто никогда не происходило, - говорится в его заявлении, которое приводит The New Yorker. - Люди, с которыми я был тогда знаком, знают, что этого не происходило, и они высказывались на это счет".

Ранее Кристин Блейзи Форд также обвинила Кавано в домогательствах. По ее словам, она в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в Мэриленде. Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, якобы втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду, утверждает женщина.

Форд отметила, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, где проходила вечеринка. Кавано в ответ также опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Представители юридического комитета Сената США ранее объявили, что на этой неделе пройдут открытые слушания, посвященные данным обвинениям. На них выступят Кавано и Форд. Последняя изначально не хотела участвовать в них в установленные сроки, выдвинув ряд условий, однако затем все же дала согласие дать показания под присягой на этой неделе. Слушания, как ожидается, пройдут в четверг.