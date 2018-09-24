В Минздраве выступили против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидение

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Возвращение рекламы алкоголя на телевидение и в печатные СМИ приведет к повышению употребления таких напитков, что, в свою очередь, увеличит связанные со спиртным заболеваемость и смертность. Такую позицию ТАСС озвучили в понедельник в пресс-службе Минздрава России.

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в интервью ТАСС высказал мнение, что законодательство о рекламе рецептурных лекарств и алкоголя необходимо либерализовать, вернув ее на телевидение и в печатные СМИ. По его мнению, реклама качественного алкоголя на здоровье россиян не влияет.

В Минздраве же придерживаются противоположной позиции. "Легализация рекламы крепкого алкоголя приведет к повышению потребления данной категории напитков, в том числе молодежью, и, как следствие, повышению заболеваемости и смертности, связанных с алкоголем. Научные исследования показывают существенное влияние потребления алкоголя, прежде всего, крепкого алкоголя, на уровень смертности от целого ряда причин", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве также отметили, что "данное предложение не соответствует положениям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Как уточняет Минздрав, инициатива также противоречит одобренной правительством Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года. Основной целью этой концепции является "изменение структуры потребления населением алкогольной продукции за счет уменьшения доли потребления крепких спиртных напитков при одновременном существенном снижении общего уровня потребления алкогольной продукции".

Ранее замминистра Олег Салагай сообщил ТАСС о тяжелой ситуации с объемами потребления алкоголя на Дальнем Востоке и в Сибири, но отметил при этом тенденцию к сокращению во всех регионах, даже в самых проблемных.

Причины смертности

По информации Минздрава, смертность мужчин трудоспособного возраста в России связана чаще всего именно с алкоголем. Согласно исследованию медицинского журнала The Lancet, опубликованному в сентябре, несмотря на сокращение разницы между продолжительностью жизни мужчин и женщин в РФ, этот разрыв остается до сих пор самым большим в мире. Значительный вклад в показатель вносит смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин, к которым относятся также связанные с алкоголем смерти.

Пагубное употребление алкоголя является одним из факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. Неинфекционные заболевания в структуре причин смертности людей занимают первое место в мире. На втором месте - онкологические заболевания.