СМИ: судно Aquarius лишится регистрации в Панаме и не сможет плавать в Средиземноморье

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Судно французской неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, занимающееся спасением мигрантов в Средиземноморье, лишится регистрации в Панаме, что приравняет его к пиратскому судну. Об этом сообщает в понедельник газета La Stampa.
По данным издания, НПО получила уведомление от панамских властей, что они вынуждены отказать в приписке к своим портам и выписать корабль из судовых регистров, так как "своей деятельностью НПО нарушает предусмотренные законом процедуры".
В НПО полагают, что на Панаму могло оказать давление правительство Италии, которое обвиняет эту организацию в содействии незаконной перевозке мигрантов. По этой причине ранее глава итальянского МВД Маттео Сальвини отказался санкционировать заход Aquarius с сотнями спасенных мигрантов на борту в порты республики, в результате чего транспортное средство после многодневного ожидания было вынуждено отправиться в Испанию. Благодаря жестким мерам и ограничениям министра, которые подвергаются критике оппозиции и представителей католической церкви, миграционный поток из Ливии удалось сократить более чем на 80% по сравнению с прошлым годом.
В понедельник итальянский cовмин должен одобрить предложенный МВД указ об ужесточении законодательства в отношении приема мигрантов и беженцев. Среди прочих мер предусмотрено лишение беженца политического убежища в случае совершения им преступления, а также в случае если он даже ненадолго возвращается на родину. Кроме того, правительство может отнимать гражданство у иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Оппоненты Сальвини уже назвали этот документ антиконституционным.
После одобрения совмином указ сразу войдет в силу, однако для получения статуса закона текст должен быть принят в 60-дневный срок в парламенте. Как пишут итальянские СМИ, не все из правящего большинства одобряют указанные в нем положения.