Корейские чартеры начнут летать на Камчатку в новом туристическом сезоне

ТАСС, 24 сентября. Республика Корея запустит чартерные рейсы на Камчатку в новом туристическом сезоне, первый авиалайнер привезет на полуостров около 500 туристов. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте Корпорации развития Камчатского края (КРКК).

"К началу следующего высокого сезона чартерный авиалайнер доставит из Кореи на полуостров не менее полутысячи гостей. Подобный целевой рейс с многодневной туристической программой для его зарубежных участников на Камчатке организуется впервые. Не исключается формирование в течение сезона нескольких чартеров из Кореи", - говорится в сообщении.

Договоренность была достигнута в результате переговоров гендиректора Корпорации развития Камчатки Николая Пегина с руководителем южнокорейской консалтинговой компании Global Business Consulting Group Се Донг Чой. Южнокорейская компания начала активно сотрудничать с КРКК с конца прошлого года, особенный интерес иностранные предприниматели проявляют к развитию туристической сферы на Камчатке.

"На первом этапе планируется визит не позднее конца октября представителей 20 - 30 крупнейших туроператоров Южной Кореи. В течение четырех - пяти дней им предстоит стать участниками театрализованного этнографического праздника, продегустировать хиты национальной кухни, предметно познакомиться с туристическим потенциалом региона, посетить некоторые из точек наибольшего притяжения гостей полуострова. В планах также деловые встречи с представителями правительства края, камчатскими предпринимателями, занятыми в индустрии гостеприимства. После визита на полуостров корейские операторы приступят к рекламе и продаже туров на Камчатку", - говорится в сообщении.

Высокий туристический сезон на Камчатке длится с середины мая до середины сентября. Каждый год на полуостров приезжает большое количество туристов. В 2017 году Камчатку посетили около 200 тыс. туристов, и турпоток продолжает расти.