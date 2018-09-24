Депутаты Приамурья приняли закон о сохранении льгот людям предпенсионного возраста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области во втором окончательном чтении приняли закон о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста, проживающих на территории Приамурья. Об этом в понедельник сказал заместитель руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Федор Сидоров.

"Основная идея этого закона - увязать получение жителями региональных льгот не с выходом на пенсию, а с достижением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть независимо от того, какое решение будет принято в Госдуме по поводу пенсионного возраста, льготы для наших жителей сохраняются. Это единственное, что мы можем сделать для жителей Амурской области на региональном уровне", - сказал Сидоров.

В перечень региональных льгот входит девять мер поддержки. Например, ежемесячная выплата и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам пожилого возраста, льготы на проезд в общественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, по земельному налогу и налогу на имущество и другое.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.