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СМИ: власти Японии хотят перевести максимальное количество госслужащих на работу на дому

В частности, в министерстве по административным делам и коммуникациям из дома работает уже более половины служащих

ТОКИО, 24 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено перевести максимально возможное количество государственных служащих на работу на дому.

Как сообщило в понедельник общественное телевидение NHK, с этой целью при кабинете министров создана так называемя "группа Касумигасэки" по названию квартала в центре Токио, где сосредоточено большинство центральных правительственных ведомств.

Наибольших успехов в переводе работников на удаленую работу добилось пока министерство по административным делам и коммуникациям - на дому трудится до 52% его сотрудников. В министерстве здравоохранения, труда и благосостояния из дома работают до 40% служащих.

Однако в других ведомствах доля таких сотрудников едва доходит до 10%, что не устраивает правительство, которое стремится предельно разгрузить центральные министерства. Этим преследуется несколько целей, например, снизить нагрузку на токийское метро в час пик. Удаленная работа дает и финансовую отдачу, поскольку власти экономят на проездных билетах, которые оплачивают своим сотрудникам. Кроме того, по мнению психологов, работа на дому более эффективна.

Всего в Японии насчитывается около 584 тыс. госслужащих.

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