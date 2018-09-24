ООН, Microsoft, Google и Всемирный банк объявили о создании механизма по борьбе с голодом

Партнерство подразумевает учреждение Механизма борьбы с голодом (МБГ) - "первого глобального механизма, призванного предотвращать возникновение голода". "В прошлом меры реагирования на подобные бедствия нередко принимались с опозданием, лишь после того, как голод уносил большое число жизней, и были сопряжены с высокими затратами. Новый механизм призван изменить эту ситуацию с помощью усилий по прогнозированию голода, обеспечению готовности к нему и своевременному реагированию, то есть с помощью мер, способных спасти большее число жизней и сократить гуманитарные издержки на 30%", - пояснили в ВБ.

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ООН, Всемирный банк (ВБ), Международный комитет Красного Креста, компании Microsoft, Google и Amazon Web Services (инфраструктура платформ облачных веб-сервисов Amazon) объявили в воскресенье о создании инновационного глобального партнерства, цель которого - предотвращение голода во всем мире. Об этом говорится в распространенном заявлении ВБ.

В 2017 году более 20 млн человек на северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном Судане и Йемене "оказались в условиях, близких к голоду", в связи с такими факторами, как вооруженные конфликты, бедность, изменение климата и рост цен на продовольствие. На сегодня, по данным ВБ, 124 млн человек живут в "критических условиях отсутствия продовольственной безопасности" и нуждаются в гуманитарной помощи. Более половины этих людей находятся в районах, охваченных вооруженными конфликтами.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал МБГ "важным новым инструментом, который позволит предвидеть, а значит и предотвращать отсутствие продовольственной безопасности и голод, не дожидаясь пока ситуация выйдет из-под контроля". По словам руководителя ВБ Джим Ён Кима, "Механизм борьбы с голодом является превентивным подходом, сочетающим в себе инновационные технологии, своевременное финансирование и прочные отношения с партнерами на местах с целью предотвращения голода".

Суть механизма

МБГ будет стимулировать инвестиции, которые направлены на устранение коренных причин голода "при появлении первых же тревожных признаков". Он поможет создать источники средств к существованию для наиболее уязвимых слоев населения, укрепить системы социальной защиты и механизмы адаптации. "На протяжении последнего десятилетия ВБ ежегодно инвестировал порядка $3 млрд в инициативы по обеспечению продовольственной безопасности и намерен изыскать дополнительные возможности для увеличения объема этих инвестиций в рамках будущих проектов и программ", - отмечается в заявлении.

Механизм будет использовать новейшие технологии для создания более эффективных систем раннего предупреждения, сигнализирующих о риске перерастания продовольственного кризиса в голод. В результате будет выделяться финансирование, а также активироваться программы, заранее предусмотренные гуманитарными организациями и правительствами с целью принятия более своевременных и эффективных мер.

"Если мы сможем более точно предсказывать место и время возникновения голода в будущем, мы сможем спасать жизни, принимая более своевременные и эффективные меры, - заявил президент компании Microsoft Брэд Смит. - Искусственный интеллект и машинное обучение открывают огромные перспективы в области прогнозирования и выявления первых признаков нехватки продовольствия, таких как неурожаи, засухи, стихийные бедствия и конфликты".

Компании Google, Microsoft и Amazon Web Services отвечают за разработку аналитических моделей под общим названием Artemis, которые используют передовые технологии на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для оценки и прогнозирования обострения кризисов в сфере продовольственной безопасности в режиме реального времени. Эти прогнозы позволят соответствующим органам стран принимать более своевременные меры реагирования.

"Yа начальном этапе к средствам МБГ получит доступ лишь небольшая группа уязвимых стран, однако конечной целью механизма является обеспечение глобального охвата", - заключили в ВБ.