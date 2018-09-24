Кабмин одобрил проект о борьбе с создателями колумбайн-сообществ в соцсетях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, направленный на защиту жизни детей от так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях, а также на оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая выступила автором инициативы.

Все профильные ведомства - Роскомнадзор, Минкомсвязь, МВД, Минюст, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Министерство просвещения - поддержали законопроект, отметили в пресс-службе. "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", - говорится в официальном отзыве кабмина. "Инициатива направлена на пресечение информационного доступа преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них", - пояснила Яровая. По ее словам, речь идет о предоставлении правоохранителям "механизма оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные".

Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению ведомства планируется сократить сроки для принятия мер с трех суток до суток, сказала Яровая.

По ее словам, это позволит сформировать "общую универсальную норму и меру профилактики". "Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", - заключила вице-спикер.

Колумбайн-сообщества - группы, посвященные массовому убийству в школе "Колумбайн" в штате Колорадо. В апреле 1999 года двое учеников старших классов напали на остальных учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 смертельно. После этого они застрелились сами.