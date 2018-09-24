Фестиваль адыгейского сыра прошел у подножия хребта Уна-Коз

МАЙКОП, 24 сентября. /ТАСС/. Гости фестиваля адыгейского сыра, который прошел в Адыгее у подножия хребта Уна-Коз на берегу реки Белой, смогли продегустировать сыры, посмотреть за процессом приготовления продукта, а также поучаствовать в гастрономических и ремесленных мастер-классах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Адыгейский сыр давно знают и любят в нашей стране и за ее пределами. Сегодня мы называем его одним из главных брендов нашей республики, этот выбор определил большой интерес людей к национальному продукту", - цитирует пресс-служба главу республики Мурата Кумпилова.

По его словам, руководство республики рассматривает адыгейский сыр в качестве одного из двигателей в реализации Стратегии развития Адыгеи-2030 и заинтересовано в продвижении этого продукта.

"Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%. В планах на 2018 год увеличить еще на 10-12% сыра в ассортименте, а к 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн", - уточнил глава региона.

Фестиваль адыгейского сыра проходит в республике в девятый раз. Организаторами мероприятия выступают Минсельхоз Адыгеи, региональный комитет по туризму и курортам, а также региональная общественная организация "Туристическая Адыгея".