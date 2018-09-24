Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом в РФ на 25% за год

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом среди россиян за семь месяцев 2018 года на четверть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в статистических материалах, размещенных на сайте службы.

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Как следует из таблиц, за семь месяцев 2018 года гриппом переболели чуть больше 38 тыс. человек. Данный показатель снизился на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда гриппом переболели почти 51 тыс. россиян.

Ежегодно рост заболеваемости ОРВИ негриппозного характера происходит в сентябре, когда люди возвращаются из отпусков, заболеваемость гриппом начинается позднее. Кампания по вакцинации населения в 2018 году стартовала с начала сентября, она продлится до декабря включительно. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2018-2019 годов ожидаются в основном грипп типа В, а также грипп типа А - H3N2 и H1N1. В этом году Минздравом России закуплено около 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года поставлено в регионы более 31 млн доз гриппозных вакцин, из них детских вакцин - более 9 млн доз.