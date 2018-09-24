В Швеции названы лауреаты премии "За целесообразное жизнеобеспечение"

СТОКГОЛЬМ, 24 сентября. /ТАСС/. Правозащитники из Саудовской Аравии, фермер из Буркина-Фасо, австралийский агроном, а также борцы с коррупцией в Гватемале удостоены премии "За целесообразное жизнеобеспечение". Об этом было объявлено в понедельник на пресс-конференции в Стокгольме.

Представители Саудовской Аравии впервые получают эту награду, служащую своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям. Она отмечает заслуги в важных сферах деятельности, которые остаются не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.

Жюри наградило правозащитников Абдаллу аль-Хамида, Мухаммеда Фахда аль-Кахтани и Валида Абу аль-Хейра за их "ведомые универсальными принципами прав человека провидческие и мужественные усилия по реформированию тоталитарной политической системы Саудовской Аравии".

В настоящее время все три лауреата находятся в тюрьме: аль-Хамида и аль-Кахтани в 2013 году приговорили к 11 и 10 годам заключения по обвинению в "подстрекательстве к беспорядкам через призывы к демонстрациям" и "создание нелицензированной организации", а аль-Хейр получил в 2014 году 15 лет лишения свободы за "неподчинение правителю" и "подрыв репутации государства через общение с международными организациями".

Премией также отмечен фермер из Буркина-Фасо Якуба Савадого за "превращение бесплодных земель в леса", что являет собор "пример того, как фермеры сами могут восстанавливать свои земли за счет использования местного опыта". Австралийскому агроному Тони Ринаудо награда присуждена за "выдающийся пример того, как с минимальными затратами можно превратить засушливые земли в цветущие, что способно улучшить условия существования миллионов людей".

Почетную премию 2018 года получат также борцы с коррупцией Тельма Алдана (Гватемала) и Иван Веласкес (Колумбия) "за новаторскую работу по выявлению злоупотреблений властью и преследованию коррупции", что повышает "доверие к общественным институтам".

Лауреаты этого года

Доктор Абдалла аль-Хамид - один из основателей Саудовской Ассоциации защиты гражданских и политических прав (ACPRA), созданной в 2009 году. Она стала одной из самых известных независимых организаций, борющихся за права человека в стране. В 2013 году местный суд постановил распустить организацию, конфисковать ее собственность и закрыть записи в социальных сетях.

Экономист Мухаммед Фахд аль-Кахтани - соучредитель ACPRA. Валид Абу аль-Хейр - саудовский адвокат, который стал защитником многих активистов в своей стране до того, как сам был приговорен к тюремному сроку.

Якуба Савадого - новатор сельского хозяйства, сумевший традиционными для своего континента методами агрономии успешно бороться с опустыниванием и засухой. Его называют "человеком, который остановил пустыню". Начиная с 1980 года, он успешно создавал лес площадью почти 40 гектаров на ранее бесплодной и заброшенной земле.

Тони Ринаудо известен как "производитель леса". Живя и работая в Африке в течение нескольких десятилетий, он обнаружил и применил на практике метод, позволяющий бороться с гибелью лесов и наступлением пустынь в регионе тропической саванны Сахель. Ринаудо стал пионером в технике, которая заключается в выращивании деревьев из существующих корневых систем, которые часто остаются нетронутыми и которые Ринаудо называет "подземным лесом".

С 2014 года и 2013 годов соответственно Тельма Алдана и Иван Веласкес возглавляли Государственную прокуратуру и Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале - независимый орган, учрежденный соглашением между правительством Гватемалы и ООН. Они были лидерами кампании по борьбе с глубоко укоренившимися преступными сетями и коррупцией в этой латиноамериканской стране.

История создания премии

Награда была учреждена в 1980 году по инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем. Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, согласно которой человек должен брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизнеобеспечения.

За годы своего существования премия Укскюлля присуждалась за достижения в самых различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Финансирование осуществляется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. Пополняется он и за счет добровольных пожертвований частных лиц и международных организаций.

Решение о награждении принимает авторитетное международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу.