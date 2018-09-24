Сильный ветер и дожди ожидаются в начале недели в регионах Центральной России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Синоптики в понедельник объявили экстренные предупреждения о сильных дождях и порывистом ветре до 20-25 м/с в Брянской, Калужской, Орловской, Тверской областях. Холодный атмосферный фронт в первые дни недели принесет дожди и понижение температуры воздуха до 12-18 градусов на большую часть Центрального федерального округа (ЦФО).

"Ухудшение погодных условий ожидается и в Орловской области 24 сентября. Возможны дожди, местами сильные, при этом порывы ветра во время осадков могут достигать 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение", - сказали ТАСС в пресс-службе региональном управления МЧС.

Экстренные предупреждения из-за непогоды также объявили в Брянской и Калужской областях, где, по данным региональных гидрометцентров, скорость ветра во время дождя может составить 20-22 м/с.

В Тверской и Смоленской областях, по информации региональных управлений МЧС, неблагоприятные погодные условия продержатся минимум до среды. Прогнозируются сильные дожди, ветер до 15-20 м/с и понижение температуры до плюс 5-10 градусов днем, плюс 3-8 градусов - ночью. "В Тверском регионе прохождение холодного фронта ожидается и 26 сентября, ночью, возможно, столбики термометров опустятся до нуля градусов", - рассказали агентству в пресс-службе областного управления МЧС.

После затяжной жары и засушливой погоды похолодание и дожди пришли в Воронежскую и Липецкую области, где дневная температура с плюс 30 градусов опустилась до плюс 20. В регионах 24 сентября, по данным местных гидрометцентров, ожидается ветер с порывами до 16-17 м/с.

Аналогичный прогноз делают синоптики в Ивановской, Костромской, Тульской и Ярославской областей. "В Тамбовской области дожди пройдут лишь местами, на территории региона сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности", - сказали в пресс-службе областного управления МЧС.

В пресс-слежбе МЧС РФ сообщили также об ожидающихся грозах.

"Согласно прогнозу Гидрометцентра России на 24 сентября с сохранением до 25 сентября, ожидаются неблагоприятные погодные явления на территории ряда регионов ЦФО: умеренные дожди с грозами, местами сильные, ветер переменный до 12 м/ с. Особое внимание уделяется Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской областям, где порывы ветра могут достигать 22 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что проведен комплекс превентивных мероприятий, оповещено население, региональные главки ведомства переведены в режим повышенной готовности. Общая численность группировки Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, привлеченной к ликвидации возможных последствий непогоды, составляет около 1 тыс. человек и 300 единиц техники.