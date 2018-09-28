Как изменится жизнь россиян в октябре. Новые законы и правила

Влюбленные смогут занять "красивую" дату за год, для ИП упростят порядок регистрации, а заключенным пересчитают срок содержания под стражей. Больше о новых законах — в материале ТАСС

ТАСС в партнерстве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и постановлений, которые вступают в силу в октябре. Операторы связи и провайдеры будут хранить информацию полгода С 1 октября сотовые операторы и интернет-компании будут обязаны хранить в полном объеме пользовательский трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно.

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Утвержденные кабмином правила касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей. Требования действуют в отношении пользователей, находящихся на территории России, а также тех, о нахождении которых в стране сообщили силовики. По мнению экспертов, новые правила приведут к увеличению капитальных затрат компаний, но ощутимого роста цен на связь не будет. Введут госпошлину за выдачу новых марок на алкоголь С 1 октября в России начинает действовать госпошлина за выдачу новых марок на алкоголь, введенных в оборот с 1 июля 2018 года. Как говорится в законе "О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ", пошлина будет взиматься за выдачу федеральных специальных и акцизных марок со штрихкодом, содержащим идентификатор ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, и составлять 0,16 рубля за марку. По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, цена на алкоголь для потребителей не изменится, поскольку введение пошлины, по сути, компенсирует ранее произошедшее снижение стоимости марок на алкоголь. "За марки немного снизили цену, но ввели пошлину, поэтому ни на 1 рубль цены не поднимутся", — уверен он. Влюбленные встанут за год в очередь за "красивой" датой Сейчас брак регистрируется ровно через месяц после подачи в ЗАГС заявления. Новые правила дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. С 1 октября подать заявление можно будет в период от месяца до года до желаемой даты, в том числе дистанционно — через портал госуслуг. При наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить заключение брака и до истечения месяца со дня подачи заявления. Как отмечал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, принятие закона позволит сделать запись на "красивые" даты более честной. Обнулят ставки НДС для воздушных перевозок

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В России с 1 октября будет установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перелеты для авиакомпаний, которые летают на Дальний Восток и обратно. Это позволит снизить стоимость перевозок. Кроме того, продление действия нулевой ставки НДС предусмотрено на полеты в Крым и Севастополь и обратно до 1 января 2025 года. Внутренние воздушные перевозки в России облагаются НДС по льготной ставке 10%. Сейчас помимо рейсов в Крым нулевая ставка НДС также установлена на полеты в Калининградскую область. Для этого региона она действует бессрочно. Упростят порядок регистрации ИП и юрлиц С 1 октября вступает в силу закон об обнулении госпошлины при подаче заявления на регистрацию юридического лица и ИП, а также ликвидацию и реорганизацию юрлиц и ИП в электронном виде. Сейчас госпошлина за госрегистрацию юрлиц составляет 4 тыс. рублей, а за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — 800 рублей. За реорганизацию и ликвидацию юридического лица также уплачивается пошлина в размере 800 рублей, а за прекращение физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — 160 рублей. Инициаторы закона считают, что это будет способствовать увеличению количества организаций, а также сокращению издержек юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Трудовую миграцию простимулируют Со 2 октября вступают в силу изменения в закон "О занятости населения в РФ", который призван повысить мобильность трудовых ресурсов. Данные нововведения дают возможность регионам устанавливать нормативными правовыми актами дополнительную финансовую поддержку безработным и членам их семей, которые решили переселиться для трудоустройства по направлению органов службы занятости в сельскую местность. Работодателю, который решил принять участие в этой региональной программе, тоже окажут финансовую поддержку. Минимальный срок, на который заключается трудовой договор между работодателем и работником, сократили с трех до двух лет. Машину с электронным паспортом можно зарегистрировать в ГИБДД С 6 октября вводятся новые правила регистрации транспортных средств. Теперь в ГИБДД можно будет зарегистрировать автомобиль с электронным ПТС. В нем будет храниться информация не только о данных машины, но и о техосмотре, ОСАГО и возможных залоговых ограничениях на нее. По решению Единой экономической комиссии с 1 ноября 2019 года перестанут выдавать бумажные ПТС при выпуске в обращение машины. То есть при покупке авто у дилера или ввозе из-за рубежа вы получите сразу электронный ПТС. А вот для уже выпущенных машин будет действовать бумажный паспорт — он бессрочный. Менять его на электронный будет не обязательно. Также принятый документ упрощает внесения сведений о замене двигателя автомобиля — теперь достаточно представить авто на осмотр, где сведения о номере двигателя внесут в паспорт технического средства и информационные системы Госавтоинспекции. Главное, чтобы замененный двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на машине, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую установку. Закончат пересчитывать срок содержания под стражей

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