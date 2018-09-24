Подключение жилфонда к теплу в Архангельске начали на 2 недели позднее обычного

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Подключение жилого фонда к отоплению началось в Архангельске в понедельник, это примерно на две недели позднее обычных сроков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Жилой фонд начали подключать к теплу 24 сентября с окраин города, к 28 сентября будут подключены все потребители. В этом году позднее обычного где-то на две недели - побаловала погода", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Объекты соцсферы начали подключать к отоплению 13 сентября. "Ряд учреждений не спешат с началом отопительного периода, тепло будет подано по заявке их руководителей", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в Архангельске +8 градусов. По данным Севгидромета, в течение ближайших дней температура воздуха будет понижаться: в ночные часы +3,+8 градусов, при прояснениях возможно до -3. А днем не выше +5 +10 градусов тепла.

В 2017 году отопительный сезон для жилого фонда начался 12 сентября, для соцсферы - 6 сентября.