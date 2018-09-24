Около 40 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона за три дня в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мощам чудотворца Спиридона Тримифунтского за три дня их пребывания в храме Христа Спасителя поклонилось почти 40 тысяч человек, сообщили ТАСС в штабе принесения святыни.

"С момента принесения десницы Спиридона в Москву святыни поклонилось 39 600 паломников", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 мск. очередь паломников для поклонения мощам формируется около Патриаршего моста, расчетное время ожидания - один час.

Мощи великого святого, почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона принесли в Россию с греческого острова Корфу 24 августа. Святыне уже могли поклониться верующие более чем в десяти российских городах, 21 сентября в храме Христа Спасителя ее встретил патриарх Кирилл.

Паломники в столице смогут поклониться мощам по 14 октября. 15 октября ковчег с мощами отправится обратно в Грецию.