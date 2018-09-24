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Крупнейшая авиакомпания Аргентины отменила все рейсы из-за забастовки

24-часовая забастовка назначена на 25 сентября. Aerolineas Argentinas призвала пассажиров обменять билеты на другие даты

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Аргентинская государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas отменила все запланированные на вторник рейсы из-за 24-часовой забастовки Всеобщей конфедерации труда (ВКТ). Об этом сообщил в воскресенье вечером сам авиаперевозчик .

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"Aerolineas Argentinas с сожалением сообщает, что из-за форс-мажора вынуждена отменить все рейсы, запланированные на вторник, 25 сентября. Это связано с забастовкой, созванной ВКТ, к которой присоединились авиационные профсоюзы", - говорится в сообщении.

Авиакомпания попросила пассажиров не приезжать в аэропорт во вторник и обменять билеты на даты до или после забастовки.

Всеобщая конфедерация труда, являющаяся крупнейшим профсоюзным объединением Аргентины, объявила забастовку в знак протеста против экономической политики правительства президента Маурисио Макри. Профсоюзы, в частности, требуют от правительства повысить порог увеличения зарплат, чтобы их рост мог компенсировать последствия инфляции, которая, как ожидается, по итогам 2018 года превысит запланированные властями 15%, а также принять меры, защищающие работников частного и государственного сектора от увольнений.

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