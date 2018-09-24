Более 10 тыс. человек посетили фестиваль культуры народов Северного Кавказа в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. москвичей и гостей столицы посетили в прошедшие выходные фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" на Тверской площади. Об этом в понедельник сообщил ТАСС советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

Синтез мира и искусств. Фестиваль культуры народов Северного Кавказа проходит в Москве

"Если перевести два дня фестиваля в цифры, то получится следующая картина: более 10 тысяч москвичей и гостей столицы стали зрителями творческой программы фестиваля, более 300 артистов выступили для них на главной сцене Тверской площади", - сказал он.

Аристов добавил, что в течение двух дней гости фестиваля приобрели "5 тонн минеральной воды, сотни балкарских и карачаевских хычинов, дагестанских чуду и курзе, ингушских и чеченских лепешек чапильгаш, 1200 осетинских пирогов, 200 килограммов сыра, 75 килограммов меда, 36 папах и одна бурка".

Фестиваль культуры и искусств народов Северного Кавказа "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" призван объединить традиции семи регионов СКФО. Мероприятие впервые проходило в формате выходного дня - 22 и 23 сентября - с включением различных площадок. На нем были представлены такие номинации, как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий".

Организаторами фестиваля выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Партнеры - АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонд "Посети Кавказ".