Шесть ресурсных центров по стандартам Worldskills создадут в Татарстане в 2019 году

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Шесть ресурсных центров по подготовке специалистов по мировым профессиональным стандартам Worldskills планируется создать в 2019 году в Татарстане. Об этом сообщил в понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Государственному Совету республики.

"В целом все уровни системы образования должны быть четко ориентированы на потребности современной экономики, эффективным примером такого сотрудничества является создание ресурсных центров, их в республике уже 31. Здесь сконцентрированы лучшие учебно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы, и ведется подготовка специалистов по высоким стандартам Worldskills, благодаря планомерной работе востребованность ресурсных центров неуклонно растет. В следующем году мы планируем создать еще шесть таких ресурсных центров", - сказал он.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Ожидается 250 тыс. посетителей, в деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.