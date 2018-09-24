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Кабмин рассмотрит варианты ограничения продажи табака до возраста 19-21 год

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что риски, связанные с вредными привычками, приводят к сокращению продолжительности жизни

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит варианты ограничения продажи табачной продукции до возраста от 19 лет до 21 года. Об этом заявила в понедельник журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас риски, связанные с вредными привычками, приводят к сокращению продолжительности жизни. Мы говорили о том, что есть примеры множества стран, которые в разное время принимали решение об увеличении возраста продаж с 19 до 20, 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены, и мы их предложим на обсуждение", - сказала Голикова.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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