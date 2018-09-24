Голикова: программу маткапитала продлят после 2021 года "с высокой долей вероятности"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Программа выплат материнского капитала в России будет продлена после 2021 года с "высокой долей вероятности". Об этом заявила журналистам в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"В связи с новым демографическим кризисом в России снижается рождаемость, это объективная ситуация, это происходит сейчас. Мы по предложениям президента, которые прозвучали в конце 2017 года, запустили комплекс мер. Сейчас еще итоги подводить рано, мы их подведем в марте - апреле. На основе этого мониторинга с высокой долей вероятности мы примем решение о продолжении маткапитала (после 2021 года - прим. ТАСС)", - сказала Голикова.

Размер маткапитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. В 2019 году размер этой выплаты также составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей. Всего с начала действия программы материнского капитала число выданных российским семьям сертификатов достигло 8,7 млн. Объем направленных по программе средств превысил 2,17 трлн рублей.

Программа маткапитала, начатая в 2007 году, была рассчитана на 10 лет, затем продлена дважды, в последний раз - до конца 2021 года.