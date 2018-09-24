Минниханов: майские указы президента в Татарстане выполнены полностью

Житель Волгограда не стал обращаться в полицию после травмы на концерте Noize MC

Представитель ГУ МВД по Волгоградской области добавил, что судя по сообщениям в соцсетях этого человека, который был на концерте, он и не планировал обращаться в органы

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