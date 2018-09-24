Минниханов: майские указы президента в Татарстане выполнены полностью

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Майские указы президента России выполнены в Татарстане в полном объеме, сообщил в понедельник глава региона Рустам Минниханов, выступая с посланием Государственному совету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики.
"Наряду с развитием общественной инфраструктуры республики в полном объеме выполнены майские указы президента страны 2012 года, в том числе зарплата врачей и воспитателей выросла более чем в два раза, зарплата учителей и других категорий работников бюджетной сферы более чем в 1,5 раза, порядка 30 тыс. многодетных семей получили земельные участки. Доля граждан, использующих электронные услуги, выросла с 20 до 80 %. Майские указы получают логическое развитие в национальных проектах, разрабатываемых на основе нового указа президента России, по сути главного стратегического документа страны до 2024 года", - отметил президент Татарстана.
По словам Рустама Минниханова, качество жизни населения республики находится в основе стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. "Обеспечивается неукоснительная реализация стратегических установок президента России. Именно на это нацелены республиканские программы, комплексная реализация которых была начата нами более 10 лет назад", - добавил он.
Майские указы - серия указов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Указы призваны решить широкий круг проблем в государственной экономической политике, социальной сфере, здравоохранении и образовании.