В нарьян-марском колледже начали готовить системных администраторов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить сетевых и системных администраторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
"Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им И.П. Выучейского начал обучать сетевых и системных администраторов. Первый набор будущих системных администраторов составил 25 человек. Также было отмечено, что теперь предстоит определить интерес к данной специальности среди окружной молодежи, в результате чего станет понятно, как часто колледж будет проводить следующие наборы", - говорится в сообщении.
Для запуска новой специальности в 2018 году в учебном заведении оборудована современная лаборатория, помощь в приобретении которой оказали администрация округа и компания "Лукойл" в рамках соглашения о сотрудничестве. Закуплены маршрутизаторы, коммутаторы, экраны, проекторы, планшеты, ноутбуки, IP-телефоны и прочее оборудование.
Как сообщили ТАСС в учебной части колледжа, обучение будет проходить в очной форме, срок обучения - четыре года. По окончании учебы выпускники должны будут уметь проектировать и эксплуатировать объекты сетевой инфраструктуры, вести сопровождение их модернизации, управлять сетевыми сервисами.