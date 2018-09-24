{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

В нарьян-марском колледже начали готовить системных администраторов

Первый набор составил 25 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить сетевых и системных администраторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им И.П. Выучейского начал обучать сетевых и системных администраторов. Первый набор будущих системных администраторов составил 25 человек. Также было отмечено, что теперь предстоит определить интерес к данной специальности среди окружной молодежи, в результате чего станет понятно, как часто колледж будет проводить следующие наборы", - говорится в сообщении.

Для запуска новой специальности в 2018 году в учебном заведении оборудована современная лаборатория, помощь в приобретении которой оказали администрация округа и компания "Лукойл" в рамках соглашения о сотрудничестве. Закуплены маршрутизаторы, коммутаторы, экраны, проекторы, планшеты, ноутбуки, IP-телефоны и прочее оборудование.

Как сообщили ТАСС в учебной части колледжа, обучение будет проходить в очной форме, срок обучения - четыре года. По окончании учебы выпускники должны будут уметь проектировать и эксплуатировать объекты сетевой инфраструктуры, вести сопровождение их модернизации, управлять сетевыми сервисами.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
Житель Волгограда не стал обращаться в полицию после травмы на концерте Noize MC
Представитель ГУ МВД по Волгоградской области добавил, что судя по сообщениям в соцсетях этого человека, который был на концерте, он и не планировал обращаться в органы
Читать полностью