Путин проведет встречу с главой Роскомнадзора

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Роскомнадзора Александром Жаровым.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин работает в Москве, первая половина недели будет посвящена мероприятиям внутреннего характера. При этом, отметил Песков, в понедельник у президента не исключаются и международные телефонные разговоры. "Если они состоятся, мы дадим соответствующую информацию", - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, на понедельник у главы государства запланированы несколько рабочих встреч. "Публичной из них станет совещание президента с главой Роскомнадзора", - сообщил Песков, подчеркнув, что речь идет о важном ведомстве, которое "выполняет огромный объем работы по различным направлениям". "Поэтому как раз сегодня позаниматься проблемами этого ведомства и тем, как оно развивается, решил президент", - заключил пресс-секретарь президента.