Песков не в курсе истории с новым задержанием Навального

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отказался комментировать задержание Навального. "Мы [в администрации президента РФ] так же об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать [задержание], не знаю, в связи с чем, почему", - пояснил он. Песков посоветовал обращаться за информацией по этому поводу в правоохранительные органы.

Блогер Алексей Навальный освобожден после 30 суток ареста, наложенного на него за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре столицы, после чего полиция вновь задержала его. Об этом написала у себя в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Он снова доставлен в Даниловский ОВД. На этот раз - по части 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Суд будет сегодня в Симоновском (суде Москвы)", - говорится в сообщении Ярмыш. Навальному грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или арест до 20 суток.