СМИ: Монтсеррат Кабалье проходит лечение в Барселоне

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Оперная певица Монтсеррат Кабалье находится на лечении в одной из больниц Барселоны. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, 85-летняя певица поступила в медицинское учреждение каталонской столицы шесть дней назад. Отмечается, что у Кабалье наблюдались проблемы с желчным пузырем. Как ожидается, в ближайшие дни она будет выписана из больницы.

Успех пришел к Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. Всего ее в репертуаре свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969). В 1988 году певица выпустила совместный альбом Barcelona с вокалистом рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

Первые гастроли исполнительницы в Москве состоялись в 1974 году с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. После этого певица не раз приезжала в Россию. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне текущего года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.

В апреле 2014 года прокуратура Барселоны заподозрила певицу в уклонении от уплаты налогов на сумму более €500 тыс. По данным следствия, Кабалье скрыла в Андорре полученные ею гонорары и уклонилась от уплаты с них в Испании подоходного налога. Контракты на выступления за рубежом были оформлены через андоррскую компанию, в то время как основную часть времени певица проживала в столице Каталонии.

В результате Кабалье получила полгода тюрьмы и штраф в €250 тыс. Тем не менее, согласно достигнутой договоренности, Кабалье не пришлось отбывать заключение.