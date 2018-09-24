Выпускники центра "Сириус" побывали на борту атомных ледоколов "50 лет Победы" и "Ленин"

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Школьники из Владимира, Санкт-Петербурга, Орла, Красноярска, Москвы, Евпатории, Уфы, Липецка и Свердловской области - выпускники образовательного центра "Сириус" - впервые побывали на борту атомных ледоколов "50 лет Победы" и "Ленин". Об этом сообщает пресс-служба "Атомфлота".
"Этот визит учащихся первый, и экскурсионная составляющая в нем является основной. В дальнейшем встречи воспитанников образовательного центра "Сириус" с работниками предприятия будут носить практический характер", - сообщает пресс-служба.
В первый день выпускники образовательного центра "Сириус" узнали, какие задачи решает атомный ледокольный флот в Арктике, познакомились с капитаном атомного ледокола "50 лет Победы" Олегом Щапиным. На ледоколе "Ленин" им рассказали историю создания первого в мире судна с ядерной энергетической установкой, а в информационном центре по атомной энергии Мурманска гости по скайпу приняли участие в совместном уроке со сверстниками из образовательного центра "Сириус", находящимися в Сочи.
В 2019 году воспитанников образовательного центра "Сириус" в Росатомфлоте ждут не только экскурсии, но и решение кейсов с производственными задачами. В Росатомфлоте рассчитывают, что идеи детей найдут практическое применение.