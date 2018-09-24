Власти Самарской области сохранили льготы для людей предпенсионного возраста

"Закон о сохранении льгот и мер соцподдержки был принят сегодня на пленарном заседании думы единогласно и сразу в двух чтениях", - отметил собеседник агентства.

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы приняли в понедельник областной закон, сохраняющий льготы и меры соцподдержки для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно. Об этом сообщили ТАСС в региональном парламенте.

Согласно закону, меры соцподдержки сохраняются для женщин в возрасте 55 лет и более и мужчин в возрасте 60 лет и более, которые достигнут этого возраста с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года. В числе данных мер - ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, ветеранам труда и пострадавшим от политических репрессий, ежемесячная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальная помощь малоимущим, льготы по транспортному налогу и бесплатная юридическая помощь. Власти региона также планируют разработать дополнительные меры поддержки людей предпенсионного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях, установив возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию.