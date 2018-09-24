СМИ: в Тихом океане спасли индонезийца, дрейфовавшего 49 дней без воды и пищи

СИНГАПУР, 24 сентября. /ТАСС/. Гражданина Индонезии спасли после того, как он дрейфовал в Тихом океане без еды и питьевой воды в течение 49 дней.

Об этом сообщила газета Jakarta Post.

По информации издания, 19-летний Алди Новель Адиланг жил в плавучей хижине и следил за рыбацкими сетями, поставленными в 125 км от берега. 14 июля шторм подхватил хижину и унес ее от побережья Северного Сулавеси в открытое море. Запасов провизии Адилангу хватило на несколько дней. Потом, чтобы не умереть от голода, он стал ловить рыбу, жечь куски хижины, чтобы согреться и приготовить еду, а морскую воду фильтровал через одежду, чтобы она становилась менее соленой.

За время дрейфа мимо Адиланга прошло не менее 10 кораблей, но ни с одного из них не заметили пострадавшего. Лишь 31 августа судно под флагом Панамы обнаружило юношу неподалеку от острова Гуам. В начале сентября Адиланга доставили в Японию, откуда самолетом отправили в Индонезию.

По словам пострадавшего, он не раз помышлял о самоубийстве, однако ему помогала молитва и то, что он вспоминал о своих родителях.