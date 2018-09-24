Подготовка регионов к отопительному сезону идет без сбоев

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подготовка российских регионов к отопительному сезону 2018-2019 годов идет без сбоев, на начало сентября готовность к зиме в целом по стране составляла более 90%, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, отвечая на вопрос ТАСС о готовности к зиме регионов Сибири.

"Пока, исходя из тех данных, которые у нас есть на 1 сентября, была готовность более 90% всей территории страны - это выше, чем прошлом году, хотя зима была протяженной и начали готовиться позже. Пока все идет без сбоев, мы рисков подготовки к зиме не видим", - сказал Чибис.

По его словам, в настоящее время решается проблема с доставкой уже закупленного топлива в Амурской области, где для транспортировки угля оказалось недостаточно железнодорожных вагонов. "Это не влияет на запуск тепла сейчас, это вопрос будущего. Мы коллегам помогаем решить проблему логистики", - уточнил заместитель министра.

При этом Чибис отметил, что регионам будут компенсированы убытки, связанные с ростом цен на топливо, в частности, мазут и уголь.

"Поручение вице-премьером [Дмитрием] Козаком дано, мы отрабатываем с Минфином, эта задача есть. Она не влияет на подготовку [к зиме], потому что топливо закуплено, другое дело, что деньги надо компенсировать, потому что в тарифы были заложены цифры по старым ценам, а цены выросли по причинам, не зависящим от организаций и от регионов", - пояснил он.