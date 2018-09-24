Житель Волгограда не стал обращаться в полицию после травмы на концерте Noize MC

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Волгоградской области, получивший травму на концерте Noize MC (Ивана Алексеева) в четверг в городе Волжском, с заявлением в полицию не обращался, сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области.

"Никаких обращений в полицию не было. Причем, судя по сообщениям в соцсетях этого человека, который был на концерте, он и не планировал обращаться в полицию", - сказал представитель областного главка МВД.

Ранее одно из местных изданий сообщили о том, что к нему обратился местный житель Алексей Халстов, который 20 сентября с супругой был на концерте Noize MC в одном из ночных клубов города. После песни "Танцы", с его слов, солист бросил со сцены микрофон со стойкой в зал. Халстов получил травму головы и обратился за медицинской помощью. Он также сообщил изданию, что намерен заявить в правоохранительные органы, если найдет видео инцидента.

В свою очередь, на своей странице в Instagram музыкант написал, что просит прощения у зрителя. "Я испытываю смешанные чувства. То есть с одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было с моей стороны это акт доверия аудитории - бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают и т.д. Тем не менее, Алексей, прошу прощения", - написал артист, уточнив, что пострадавший мог бы попытаться связаться с ним, а не "жаловаться в редакцию газеты".