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Арктика сегодня

В Совете Федерации предлагают создать каталог субсидируемых авиамаршрутов в Арктике

Соответствующие предложения будут направлены в Министерство транспорта

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. России нужно создать каталог субсидируемых авиационных маршрутов на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом ТАСС сказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Необходимо создать каталог авиационных маршрутов Дальнего Востока и Арктики, которые нуждаются в финансовой поддержке, и создать работающий механизм самого субсидирования. Комитет подготовит соответствующие предложения и направит в Министерство транспорта РФ", - сказал Мельниченко.

Он добавил, что среди рекомендаций будет поднят вопрос по созданию нового самолета для региональных перевозок. "Во-первых, нам нужен малый 20-местный самолет, который удовлетворяет международным стандартам и подходит под наши потребности в Арктике и на Дальнем Востоке. Во-вторых, разработка модели такого самолета и его массовое производство для потребностей Крайнего Севера позволит поддержать отечественную авиационную промышленность", - пояснил Мельниченко.

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РоссияАрктика сегодняМельниченко, Олег Владимирович
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