Супругу главреда "Московского комсомольца" Гусева вызвали в полицию по делу о краже

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Супругу главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева Евгению Ефимову вызвали в полицию в качестве свидетеля по уголовному делу о краже. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Александр Добровинский.

"Евгения сейчас находится у меня в офисе. На данный момент ее вызывает УВД по ЦАО Москвы в качестве свидетеля по уголовному делу о краже, возбужденному по заявлению ее мужа", - сказал защитник, отметив, что "скорее всего, после опроса ее задержат".

В свою очередь Павел Гусев сообщил ТАСС, что не в курсе данной ситуации. "Я ничего об этом не знаю", - сказал он, отметив, что в настоящее время находится в США.

Ранее ряд СМИ сообщил, что главред "МК" написал заявление в полицию о краже его супругой дорогостоящей коллекции книг и картин известных художников, стоимость которых он оценил в $2 млн.

Гусев и его жена обратились в Пресненский суд Москвы с иском о разделе имущества после того, как не смогли договориться о его разделе из-за различных оценок стоимости. Пресненский суд в рамках обеспечительных мер арестовал квартиру Гусева в центре Москвы и гараж, а также три земельных участка на Рублевке и коттедж и еще три участка в Раменском районе Подмосковья. Все арестованное имущество оценивается приблизительно в 300 млн рублей.

Как сообщал ранее ТАСС источник, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 млрд рублей. По его словам, стоимость только недвижимого имущества супругов оценивается экспертами в 1,5 млрд рублей, еще столько же стоит и имущество, находящееся на балансе спорных хозяйственных обществ. Помимо прочего, супруга требует разделить доли в компаниях и акции, принадлежащие Гусеву, которые оцениваются, по ее мнению, в 30 млрд рублей. Супруга также просит выселить Гусева из квартиры на Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную компенсацию за пользование совместным имуществом.