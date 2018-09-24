В Татарстане 2019 год объявлен Годом рабочих профессий

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана объявили 2019 Годом рабочих профессий. Об этом в понедельник сообщил президент республики Рустам Минниханов, выступая с посланием Государственному совету Татарстана о внутреннем и внешнем положении региона.

Минниханов отметил, что в следующем году в Казани пройдет мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. По его словам, в столице Татарстана будут соревноваться представители более 70 стран по более чем 50 компетенциям.

"Ценным является не только чемпионат, но и тот мировой опыт, технологии и навыки, которые мы приобретаем, возможность привлечь внимание общества и бизнеса к востребованным профессиям будущего, повысить их популярность, создать условия для утверждения высоких профессиональных стандартов. Именно поэтому 2019 год объявлен в республике Годом рабочих профессий", - сказал Минниханов.