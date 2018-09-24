Консультационный центр для социальных НКО впервые откроется в Мурманской области

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Первый в регионе консультационный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) откроется в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"Работа центра будет осуществляться на регулярной основе, в том числе с использованием дистанционных технологий, что позволит оказать помощь НКО, осуществляющим свою деятельность даже в самых небольших населенных пунктах региона", - сообщает пресс-служба.

В рамках работы центра планируется привлечение узких специалистов для консультаций в сфере бухгалтерского учета, юриспруденции, проведение обзора новостей негосударственного сектора и информирование о конкурсах субсидий и грантов и других мероприятиях. Центр создан по инициативе и на базе Мурманского арктического государственного университета при поддержке Минэкономразвития региона.

Церемония открытия состоится 27 сентября. В этот же день состоятся первые мероприятия для НКО: обсуждение актуальных проблем в социальной сфере, а также презентация успешного опыта участия в конкурсе Фонда президентских грантов.