Минстрой поддержал идею об укрупнении водоканалов в регионах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ будет рекомендовать регионам России укрупнять их водоканалы в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода". Об этом журналистам в понедельник сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее начальник департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу России Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Мечислав Савицкий предложил создать на территории Подмосковья единый водоканал, чтобы справиться с незаконной добычей подземных пресных вод в регионе. По его словам, сейчас 90% ресурсоснабжающих организаций на территории региона незаконно ведут добычу подземных пресных вод. В июле 2018 года министр ЖКХ Московской области (сейчас и.о.) Евгений Хромушин сказал, что это нецелесообразно, поскольку это будет "неуправляемая структура с точки зрения полномочий".

"Что касается укрупнений водоканалов - абсолютно правильный подход. <…> Многие субъекты идут по пути укрупнения <...>, создания областных водоканалов или групповых водоканалов, когда территория большая. Это позволяет оптимизировать издержки, сделать адекватную техническую службу и повышает эффективность кратно. <…> Мы точно будем методически советовать коллегам при подготовке региональных программ по водоснабжению в рамках федерального проекта "Чистая вода" использовать все эти механизмы, потому что чем крупнее водоканал, тем эффективность больше и больше возможностей применить самые современные технологии", - сказал Чибис.

Замглавы Минстроя РФ пояснил, что региональные программы по модернизации системы водоснабжения будут основой, по которой субъекты федерации будут получать финансирование в рамках проекта "Чистая вода". Чибис добавил, что конкретные механизмы перечисления средств пока не определены.

Ранее сообщалось, что проект "Чистая вода" предполагает до 2024 года модернизацию всех систем водоснабжения малых и средних городов РФ. При этом обязательным условием станет внедрение современных технологий водоочистки. Проект, реализуемый Минприроды совместно с Минстроем, разработан в рамках нацпроекта "Экология".