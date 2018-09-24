Власти Приморского края выплатили пострадавшим от паводка более 66 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края выплатили 66,4 млн рублей семьям, пострадавшим от паводка в августе и начале сентября, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Выплаты пострадавшим от паводка выполняются по региональной госпрограмме "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2020 года. "Выплаты получили более 5 тыс. семей, всего на эти цели направили 66,4 млн рублей, работа оценочных комиссий продолжается", - уточнили в пресс-службе.

Получить компенсацию за утрату имущества в результате наводнения жители Приморского края смогут без страховки. Размер выплат из краевого бюджета составляет 10 тыс. рублей за подтопленный дом и 10 тыс. - за огород. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от причиненного ущерба. При этом на последнюю выплату, по краевому законодательству, имели право только те жители, чье имущество застраховано.

Около 27 млн рублей получат 26,5 тыс. жители Приморского края, пострадавшие от тайфуна "Лайонрок" в 2016 году. "Несколько семей получат по 50 и 100 тыс. рублей. Это жители Лесозаводска, Тернейского и Красноармейского районов", - добавили в пресс-службе.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах региона. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим ЧС был введен в 14 муниципальных образованиях.

Сейчас на реках края отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе, остальные реки - в берегах.