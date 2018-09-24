В Петербурге закрыли бар "1703", в котором проходили рэп-баттлы Versus

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Бар "1703" в центре Петербурга, где проходили известные рэп-баттлы Versus Battle, закрыт с 24 сентября. Об этом сообщается в официальной группе бара в соцсети "ВКонтакте".

"С понедельника мы закрыты", - сказано в сообщении.

В публикации также отмечено, что в минувшие выходные в баре прошли заключительные вечеринки. При этом организаторы не уточняют, с чем именно связано закрытие. В комментариях пользователи предположили, что речь идет о ремонте помещения. ТАСС запросил комментарий у представителей бара.

В баре "1703" на Лиговском проспекте проходили популярные рэп-баттлы Versus Battle, в частности, между рэперами Oxxxymiron и Johnyboy, блогерами Юрием Хованским и Дмитрием Лариным. Самым знаменитым стал поединок между Oxxxymiron и Гнойным.

Versus Battle - одна из наиболее популярных российских площадок проведения рэп-баттлов. YouTube-канал интернет-шоу насчитывал более 4 млн подписчиков.