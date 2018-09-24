Росгеология провела изучение потенциально золотоносных месторождений в Мурманской области

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Росгеология завершила летний полевой сезон в Мурманской области, в том числе по поиску золотоносных залежей минералов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Геологи АО "Северо-Западное ПГО" (входит в государственный холдинг Росгеология) завершили летний полевой сезон на Урагубской площади в рамках государственного контракта, заключенного с ФГБУ "Всегеи", - говорится в сообщении.

К исследованиям геологи приступили в этом году. В этом сезоне выполнены все необходимые камеральные работы, проведены полевые. После обработки полученных данных будут составлены макеты карт четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения.

"Будет дана предварительная оценка золотоносности кварцитов и их метасоматитов, развитых в пределах исследуемой площади. Это задачи текущего года", - сообщает компания.

В результате проведенных полевых работ были уточнены представления о геологическом строении Урагубской площади, которые позже найдут свое отражение на современной Госгеолкарте. Завершить изучение объекта планируется до конца 2020 года.

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр геологоразведки: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.