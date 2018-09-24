Более 100 млн рублей направят на обеспечение медпомощью малых сел Пензенской области

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Доступность медпомощи в селах Пензенской области, где проживают менее 100 человек, обеспечат за счет мобильных медицинских комплексов. В 2018-2019 годы на закупку 16 таких комплексов выделено свыше 100 млн рублей, сообщил в понедельник министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.
"В этом году выделено более 38 млн рублей (из них 30 млн - это федеральные средства) на приобретение шести передвижных медицинских комплексов. Их [поставку] мы ожидаем в конце сентября - начале октября <…> Запланировано приобретение еще 10 комплексов, на что пойдет 63 млн рублей из федерального бюджета", - отметил Стрючков на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.
В пресс-службе губернатора и правительства региона журналистам сообщили, что приобретение 10 комплексов намечено на 2019 год.
Всего в регионе 630 населенных пунктов, где живут менее 100 человек. "По нормативным документам обслуживание жителей осуществляется мобильными медицинскими бригадами не реже двух раз в год", - добавил министр.
Он также отметил, что в 2019 году в четырех селах Пензенской области, в которых проживают до 300 человек, будут построены фельдшерско-акушерские пункты. На их создание из федерального бюджета выделено 15 млн рублей.