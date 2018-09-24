В Швейцарии почтили память сподвижников Суворова, погибших при переходе через Альпы

АНДЕРМАТТ /Швейцария/, 24 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Торжественная мемориальная церемония, посвященная 219-й годовщине перехода армии под командованием Александра Суворова через Альпы, состоялась в понедельник в швейцарском городе Андерматте. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и командующий третьим территориальным регионом швейцарской армии дивизионер Лукас Кадуфф возложили венок к высеченному в скале в ущелье Шёленнен 12-метровому кресту - памятнику сподвижникам русского полководца, погибшим в 1799 году в боях с войсками Наполеона.

Кадеты Московского военно-музыкального училища исполнили гимны двух стран и военные марши. Священники православных приходов Швейцарии отслужили панихиду по погибшим.

Благодарность Швейцарии

Несмотря на непогоду в Альпах, на мемориальной церемонии, как и в прошлые годы, было многолюдно. Очередную годовщину похода русской армии вновь вместе отметили жители Андерматта и россияне, приехавшие из разных городов Швейцарии. На флагштоках у монумента развевались флаги двух стран. Российские кадеты и швейцарские военнослужащие вместе стояли в почетном карауле. После торжественной церемонии все ее участники были приглашены отведать солдатской каши.

"Мы благодарны Швейцарской Конфедерации за бережное отношение к сохранению памяти о русских солдатах и их выдающемся полководце, - заявил в выступлении на церемонии Гармонин. - Ярким свидетельством тому служит история памятника, у которого мы сейчас стоим. Он был сооружен в 1898 году на земельном участке, безвозмездно переданном в собственность Российской империи по решению местного Совета общины. И теперь в сердце швейцарских Альп есть небольшой кусочек России, напоминающий о беспримерном мужестве, стойкости и самоотверженности русского солдата".

По традиции, в ежегодно проводимых в сентябре в Швейцарии Суворовских днях участвуют юные военные музыканты. По словам российского посла, их приезд и проведение Суворовских дней стали возможными благодаря сотрудничеству оборонных ведомств двух стран.

В интервью ТАСС Гармонин отметил: "Отрадно, что наши швейцарские друзья бережно хранят память о походе Суворова. Это является залогом добрых отношений, которые всегда были, есть и, я уверен, будут между нашими странами". В этом году исполнилось 120 лет с момента сооружения памятника в Андерматте, напомнил посол. "Полагаю, что этот памятник должен быть внесен в реестр исторического наследия России. Мы над этим работаем", - сообщил Гармонин.

"Суворовский крест" в Альпах был сооружен по инициативе и на средства российского общественного деятеля князя Сергея Михайловича Голицына (1848-1915). Автор проекта - петербургский архитектор Александр Николаевич Векшинский, за выполнением строительных работ следил швейцарский инженер Рихард Чокке.

Помнят как освободителя

Дивизионер Лукас Кадуфф сказал в интервью ТАСС, что участие в мемориальных церемониях в Андерматте "важно для швейцарцев, потому что Суворов пришел, чтобы освободить Швейцарию". "Это повод задуматься над тем, что сделали наши предшественники для сохранения свободы Швейцарии, - пояснил он. - Мы благодарны российской армии за то, что ею было сделано для освобождения Швейцарии".

По словам дивизионера, Суворова помнят, потому что его деятельность "показала, что при наличии большой воли можно преодолеть большие трудности, несмотря на потери. "Это символ того, что нужно оставаться верным своей идее", - заключил он.

"[Возлагая венок к памятнику в ущелье Шёленнен] мы вспоминаем павших в боях и умерших вследствие войны в Швейцарии, чествуем погибших в этой битве, вне зависимости от национальной принадлежности", - подчеркнул Кадуфф, выступая на торжественной церемонии. Он напомнил, что 120 лет назад, когда был сооружен памятник сподвижникам Суворова, пришло осознание, что спокойствие России и Швейцарии "покоится на тяжелых испытаниях, лишениях и жертвах". "И сегодня на нас лежит ответственность по созданию и обеспечению предпосылок, которые содействовали бы мирному сосуществованию", - отметил дивизионер.

"Очень много людей приходят к этому памятнику, - сказал корр. ТАСС президент фонда имени Суворова, бывший мэр Андерматта Фердинанд Мухайм. - Монумент очень популярен не только среди россиян, но и среди швейцарцев".

"Важно, что мы поминаем ежегодно тех, кто погиб в 1799 году, - сказал он. - Суворов популярен здесь, он освобождал нас от французских войск, он помогал нам. Поэтому жители Андерматта помнят его".