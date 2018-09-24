Папа Римский Франциск провел экуменическую молитву в Риге

РИГА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск провел экуменическую молитву в рижском Домском соборе, принадлежащем Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. Глава Римско-католической церкви прибыл в понедельник в латвийскую столицу, начав здесь второй этап своей апостольской поездки по государствам Балтии.

"Наша миссия сегодня призывает нас к сохранению единства, а это в свою очередь требует от нас перестать смотреть на раны прошлого и отказаться от эгоцентричного отношения. Наша миссия предполагает, чтобы музыка Евангелия не переставала звучать на наших площадях", - сказал Франциск.

По сведениям папского пресс-пула, в этом центральном событии латвийской программы визита понтифика приняли участие главы и представители десяти христианских конфессий, действующих в республике. Среди них одно из центральных мест занял предстоятель Латвийской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Рижский и всея Латвии Александр, который прочитал собственную небольшую молитву во имя единства. Служба прошла под звучание одного из самых старых органов Европы.

Как рассказал глава Евангелическо-лютеранская церковь Латвии, архиепископ Янис Ванагс, в рижском соборе покоится святой Менар (1127-1196, католический священник Мейнард фон Зегеберг, проповедовавший в Ливонии в XII веке), ставший по повелению Папы Римского Климента III (ок. 1110-1191) первым епископом в странах Балтии.

Христианство на латвийскую землю впервые привнесли западные миссионеры еще в XI веке, а обращение в него завершилось ко второй половине XIII века. Однако в связи с геополитическими процессами в середине XVI века в Латвии начали распространяться идеи Реформации. Сейчас протестанты составляют самую многочисленную конфессию в Латвии (25%), католиков - 21%, православных - 11%.