Ученые из Норвегии, РФ и США разработают на Ямале стратегии устойчивого развития Арктики

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 50 ученых из Норвегии, России, США и других стран разработают стратегии решения вопросов устойчивого развития Арктики в условиях изменения климата на собрании членов международной научной сети климатического мониторинга в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В Салехарде состоялось открытие ежегодного собрания членов международной научной сети INTERACT - это инфраструктурный проект, объединяющий 82 наземные полевые станции в Северной Европе, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Фарерских островах и Шотландии, а также станций в северных альпийских регионах. В рамках заседания, которое продлится до 28 сентября, предстоит разработать стратегии совместного решения вопросов устойчивого развития северных территорий в условиях изменения климата", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александра Мажарова, в собрании в Салехарде принимают участие 50 ученых из России, Норвегии, Великобритании, США, Чехии и других стран. "Расширяя гуманитарное сотрудничество в Арктике, мы четко осознаем и понимаем актуальность и необходимость комплексного подхода в развитии естественнонаучного направления. Реализуемые на Ямале экологические и научно-исследовательские проекты подтверждают выбранный регионом курс на безопасное освоение ресурсов, рачительное и бережное отношение к природе и народов Севера", - приводит пресс-служба слова Мажарова.

Координатор научной сети INTERACT, профессор Университета Шеффилда, Шведской Королевской академии наук, Томского государственного университета Теренс Каллаган добавил, что для качественных исследований во всем циркумполярном регионе необходимо поддерживать контакты специалистов. "Собрание членов сети INTERACT на Ямале будет способствовать укреплению международного сотрудничества", - цитирует его пресс-служба.

Цель международной сети INTERACT - создание научного потенциала для выявления, понимания, прогнозирования и реагирования на изменения окружающей среды в зонах Арктики. На станциях работают тысячи ученых над проектами в области вечной мерзлоты, климата, экологии, биоразнообразия. От Ямала в сеть входит Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН. Также в 2014 году в качестве наблюдателя в сеть включен научно-исследовательский стационар на острове Белый в Карском море.