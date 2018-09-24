Почти 33 тыс. иностранцев воспользовались электронными визами для въезда в Приморье за год

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 33 тыс. иностранных туристов въехали в Приморский край по электронной визе за год. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Через девять пунктов пропуска, расположенных в Приморском крае, на территорию Свободного порта Владивосток с помощью упрощенного визового режима въехали 32,9 тыс. зарубежных граждан из 14 стран", - сказал собеседник агентства.

Федеральный закон, согласно которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, заработал на Дальнем Востоке в начале августа 2017 года. Право на упрощенный въезд в Россию по электронной визе предоставляется гражданам Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. Желающие воспользоваться услугой должны не позднее чем за четыре дня до визита в Россию оформить заявку на специальном сайте и пересечь границу через определенный пункт пропуска.

Согласно информации Минвостокразвития, с сентября 2018 года механизм электронной визы поддерживают шесть воздушных пунктов пропуска. Прибыть можно в аэропорт Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В Приморском крае, на Камчатке и Сахалине работают морские пункты пропуска, в Приморье это "Владивосток", "Зарубино" и "Посьет". По электронной визе в Приморье можно прибыть также через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий рог".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания четвертого Восточного экономического форума заявил, что список государств, граждане которых могут посещать Россию по электронной визе, будет расширен.

Развитие туризма в Приморском крае осуществляется в рамках региональной государственной программы, рассчитанной до 2020 года.