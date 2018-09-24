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Арктика сегодня

Координационный совет руководителей Роскомнадзора СЗФО пройдет в Нарьян-Маре

Участники встречи обсудят проблемные вопросы, возникающие при освоении и развитии инфраструктуры связи

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) пройдет в Нарьян-Маре 26-27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"С 26 по 27 сентября руководители управлений в Нарьян-Маре обсудят проблемные вопросы, возникающие при освоении и развитии инфраструктуры связи, организацию взаимодействия с правоохранителями и органами местного самоуправления по своевременному выявлению и пресечению правонарушений в сфере связи, а также программу развертывания цифрового эфирного телерадиовещания в СЗФО", - говорится в сообщении.

Заседания Координационного совета проводятся раз в год в одном из субъектов СЗФО. В этом году ключевая тема - осуществление полномочий территориальных органов Роскомнадзора в сфере связи в условиях Крайнего Севера и на приграничных территориях. Очередное заседание Координационного совета в 2018 году было решено провести в Нарьян-Маре, так как НАО является уникальным в силу своеобразия своего географического положения, и с учетом новых геополитических и экономических реалий его опыт может быть особенно полезным. Всего на территории СЗФО девять управлений Роскомнадзора.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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