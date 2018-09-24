В Орловской области сохранят льготы для жителей предпенсионного возраста

ОРЕЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов на очередной сессии в понедельник приняли изменения в законы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки людям предпенсионного возраста. Поправки предусматривают предоставление региональных льгот не по достижении возраста, дающего право на пенсию, а с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин.

"Изменения вносятся в законы "О транспортном налоге", "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки", "О социальной поддержке ветеранов в Орловской области", "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области", "О звании "Ветеран труда Орловской области", "О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области", "Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области", "Об образовании в Орловской области", - пояснили ТАСС в пресс-службе облсовета.

В правительстве региона добавили, что принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из областного бюджета.

В Государственной думе 19 июля прошел первое чтение предложенный правительством законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Среди предложений также повышение с 2019 года пособий по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, введение льготного режима выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Второе чтение законопроекта в Госдуме должно состояться 24 сентября.