Федеральный этап конкурса "Учитель года" собрал в Петербурге 85 лучших учителей России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Восемьдесят пять лучших учителей России собрались в Санкт-Петербурге для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года - 2018". Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник в Михайловском театре, передает корреспондент ТАСС.

"Наш город впервые принимает этот столь высокий и представительный форум людей, которые посвятили свою жизнь замечательному делу - делу просвещения наших детей, молодого поколения. Очень приятно, что не просто так мы получили возможность проводить федеральный этап конкурса - мы его заслужили в прошлом году победой нашего замечательного педагога Ильи Сергеевича Демакова", - сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что для участия в заключительном - федеральном - этапе конкурса в Северную столицу приехали 85 лучших педагогов из разных городов России, победивших на региональных этапах конкурса. "Уже одно то, что вы получили право побороться за "Хрустального пеликана", является большой победой", - обратился он к гостям события.

"Конкурс, история которого охватывает почти три десятилетия, преумножает традиции высокой оценки того вклада, который вносит педагог в развитие нашего общества. <…> Вы умеете найти и раскрыть талант в каждом ребенке, являетесь опорой и поддержкой учеников в любой ситуации, прививаете им любовь и стремление к знаниям и достижениям", - процитировала обращение к участникам от имени министра просвещения РФ Ольги Васильевой ее заместитель Татьяна Синюгина.

Главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец отметил, что за предыдущие 28 лет проведения конкурса был определен 31 абсолютный победитель. "Вы спросите: почему 31? Потому что были годы, когда было по два абсолютных победителя, разница в баллах была просто нулевая, и из тридцати одного абсолютного победителя четверо - из Санкт- Петербурга", - сказал он. По его словам, конкурс - это не просто соревнование за первое место, но также "потрясающая площадка для знакомств, разговоров, обмена идеями, это школа для профессионального роста".

Обладатель звания "Учитель года - 2017" Илья Демаков, преподающий историю в петербургской гимназии номер 116 Приморского района, представил свое приветствие к конкурсантам в виде песни об ответственной миссии учителей, которую он исполнил вместе с хором.

Больше мужчин и молодежи

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева на пресс-конференции в день открытия рассказала, что в минувшую субботу полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал "в честь учителей России и в честь лучших учителей, которые сегодня прибыли на берега Невы из каждого региона России".

Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова в ходе общения с журналистами отметила, что состав участников конкурса "Учитель года" в последние годы молодеет, а также растет число мужчин-конкурсантов. "[В этом году] у нас ведь почти 40% мужчин, из 85 [участников федерального этапа] - тридцать два мужчины", - сказала она.

Главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец отметил, что в предыдущие годы "больше, чем 30% никогда не было участников конкурса мужчин". Вместе с тем, по приведенным им данным, "из 31 абсолютного победителя за 29 лет только шесть победителей-женщин".

Жюри и этапы конкурса

Большое жюри федерального этапа, в которое вошли в том числе победители конкурса разных лет и представители руководства педагогических вузов, возглавляет ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Конкурсные испытания первого и второго очного туров федерального этапа пройдут на базе петербургской Академической гимназии номер 56. Участникам предстоит провести открытый урок, методический семинар и мастер-класс для коллег, а также представить образовательный проект. 29 сентября жюри объявит 15 лауреатов по итогам заочного и первого очного туров профессиональных испытаний. После второго очного тура 3 октября будут названы 5 призеров конкурса.

Завершающий тур испытаний - "Разговор с министром" - пройдет 4 октября в Общественной палате РФ в Москве. Имя абсолютного победителя конкурса будет объявлено 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.